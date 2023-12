Zapata, attacco a Gasperini dopo la doppietta: “Non mi è stato dato il valore che meritavo all’Atalanta”

Dopo aver segnato una doppietta nel 3-0 con cui il Torino ha steso l’Atalanta, Duvan Zapata si è sciolto in lacrime ai microfoni di DAZN, mandando un messaggio pieno di rivincita alla sua ex squadra e a chi forse troppo frettolosamente lo aveva rottamato: “Tutti quanti qua, da quando sono arrivato, mi hanno fatto sentire importante. Ci sono state cose interne dov’ero prima, negli ultimi giorni di mercato non mi hanno dato da parte del club il valore che meritavo. Ma qua mi hanno accolto subito nella miglior maniera, anche in questi momenti di difficoltà, e li sto superando”.

Schierato titolare da Juric al fianco di Sanabria (a segno anche lui), il 32enne attaccante colombiano – che a Bergamo c’è stato 5 anni – si è finalmente sbloccato dopo oltre due mesi di digiuno: la sua ultima rete risaliva al 24 settembre, nel pareggio per 1-1 con la Roma. Adesso Zapata è a quota 4 gol (e un assist) in 14 presenze con la maglia granata. Il suo pianto liberatorio a fine partita spiega quanto gli pesasse l’astinenza dell’ultimo periodo.

Juric non lo ha mai scaricato e stasera Duvan lo ha ripagato alla grande. Nell’abbraccio finale tra il giocatore di Cali e il tecnico croato c’è molto più di un pallone che rotola in rete. “Sto ripagando l’amore che mi ha dato da quando sono arrivato”, spiega Zapata a Sky, ed anche qua si commuove. Due gol pesantissimi i suoi, che portano il Torino al decimo posto in classifica, a un solo punto proprio dall’Atalanta. Lo scrive Fanpage

