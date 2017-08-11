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Ag.Zapata: "Nessun contatto diretto con la Fiorentina. Sampdoria? Sarebbe bello..."

L'attaccante colombiano Duvan Zapata, reduce dall'ottimo biennio in maglia Udinese, è ancora alla ricerca di una sistemazione per la stagione ormai alle porte. Il classe '91 è di proprietà del Napoli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 19:01
Ag.Zapata: "Nessun contatto diretto con la Fiorentina. Sampdoria? Sarebbe bello..." - UDINE, ITALY - SEPTEMBER 18: Duvan Zapata of Udinese Calcio celebrates after scoring his opening goal during the Serie A match between Udinese Calcio and AC ChievoVerona at Stadio Friuli on September 18, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato
UDINE, ITALY - SEPTEMBER 18: Duvan Zapata of Udinese Calcio celebrates after scoring his opening goal during the Serie A match between Udinese Calcio and AC ChievoVerona at Stadio Friuli on September 18, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato
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L'attaccante colombiano Duvan Zapata, reduce dall'ottimo biennio in maglia Udinese, è ancora alla ricerca di una sistemazione per la stagione ormai alle porte. Il classe '91 è di proprietà del Napoli e non rientra nei piani di Sarri: su di lui si sono mosse Sampdoria e Fiorentina. Il suo agente Fernando Nestor Villareal, ha rilasciato un'intervista esclusiva a sampdorianews.net, ecco cosa ha detto: "Per il momento non si sono ancora verificati contatti tra me o il Napoli e la Sampdoria. Non ci sono stati approcci diretti né da parte del club blucerchiato, né da parte della Fiorentina. Se Genova sarebbe una destinazione gradita? Certamente, anche due anni fa, prima di passare all'Udinese, fummo vicini all'intesa con la Sampdoria".

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