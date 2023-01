Nazione, idea Zapata per la Fiorentina ma l’Atalanta lo cede solo a titolo definitivo per 15 milioni

La Fiorentina sta anche lavorando per capire se esiste la possibilità di arrivare a un attaccante centrale, pur sapendo che le opzioni sono sempre più difficili. L’ultima in ordine di tempo, più un’idea che non certezza, riguarda Duvan Zapata. Il colombiano dell’Atalanta in questa stagione ha trovato poco spazio, complici i problemi fisici che lo hanno frenato; ma anche l’esplosione del giovane Rasmus Hojlund. L’Atalanta è entrata nell’ordine di idee di dare il via libera al colombiano. Ma la strategia è chiara: i bergamaschi lo cedono solo a titolo definitivo, intorno ai 15 milioni. Al massimo un prestito con diritto di riscatto obbligatorio sempre alla stessa cifra. E la Fiorentina su questo aspetto sta riflettendo. Operazione onerosa per un giocatore certamente valido, ma non più giovanissimo e che nell’ultimo periodo è rimasto spesso fermo. Ecco perché sono in corso riflessioni in casa viola. Lo scrive La Nazione.

