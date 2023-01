Brutto segnale per la Juventus: agenzie di scommesse tolgono quota della retrocessione in serie B

Spiazzante la scelta fatta dalle agenzie di scommesse. Da oggi, infatti, non si potrà più scommettere sull’eventuale retrocessione della Juventus. I grandi operatori di scommesse come Goldbet, Snai e Planet Win, hanno, infatti, rimosso dal mercato del betting la quota relativa alla retrocessione in Serie B dei bianconeri. Una decisione presa per cautelarsi in vista del processo relativo alla manovra stipendi e per il quale la Procura Federale ha richiesto una proroga di 40 giorni per le indagini e sul quale permane, al momento, una totale incertezza su una possibile sanzione ancora più pesante per la Vecchia Signora. Lo riporta Sportitalia

IL PARERE DI ADANI