Sarà Di Bello a dirigere Verona-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: sei vittorie in dodici gare

La Lega Serie A hanno da poco comunicato quali saranno gli arbitri per la ventiseiesima giornata di Serie A. Hellas Verona - Fiorentina, match in programma domenica alle ore 15 al Bentegodi, sarà dire...

La Lega Serie A hanno da poco comunicato quali saranno gli arbitri per la ventiseiesima giornata di Serie A. Hellas Verona - Fiorentina, match in programma domenica alle ore 15 al Bentegodi, sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, arbitro di lunga esperienza con 170 direzioni in Serie A. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Meli e Trincheri, con Perri come Quarto Uomo. Ghersini e Mazzoleni saranno rispettiavamente Var e Avar.

Sono dodici i precedenti tra l’arbitro della sezione di Brindisi e i viola: 6 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Relativamente alle gare fuori casa invece è: 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Il KO è arrivato all'ultima partita dei gigliati da lui diretta che fa riferimento alla scorsa stagione: Milan-Fiorentina 1-0.