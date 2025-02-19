Graziani difende Palladino: "La Fiorentina è sesta e gioca un bel calcio, ma di cosa ci lamentiamo?"

L'ex attaccante viola ha detto la sua sui temi più importanti legati al mondo della Fiorentina dopo la caduta di domenica

A Radio Bruno l'ex attaccante viola Ciccio Graziani è intervenuto per dire la sua sul momento della Fiorentina: "La Fiorentina è sesta in classifica, ha fatto un gran mercato in cui ha preso tanti ragazzi bravi e italiani. Non so di cosa ci stiamo lamentando perché abbiamo Milan, Roma e Bologna dietro in classifica e davanti solo squadre più forti. Non capisco tutto il pessimismo che vedo in giro perché Palladino ha fatto un ottimo campionato finora. Stiamo esagerando anche alla luce delle prossime due gare dove possiamo fare 6 punti. Abbiamo fatto una gran partita con l'Inter e poi abbiamo perso con il Como e ci sta, le cadute capitano a tutti, ma non bisogna massacrare nessuno."

Su Pradé: "Le parole dopo il Como non sono contro Palladino, non vedo tutti i problemi che vengono detti all'esterno anche perché sicuramente parlano quotidianamente. Pradé ha espresso il suo parere perché è un dirigente e può dire quello che pensa quando viene intervistato. Palladino e Pradé si confrontano di continuo ed è normalissimo, ma hanno un bel rapporto e si stimano. Tra società, allenatore e squadra c'è un bell'ambiente."

Su Gudmundsson: "Lo abbiamo preso per fare la differenza, ma praticamente non l'ha mai fatta se non in due partite all'inizio. Per me resta il più talentuoso in rosa, adesso è in ritardo, ma bisogna aspettarlo e capirlo, magari ci vuole qualche parola in più del mister per coccolarlo. Bisogna aggiungere che è stato anche sfortunato perché pure domenica si è fatto male dopo pochi minuti."

Su Colpani: "Mi dispiace anche per lui, non sta facendo bene nonostante ci aspettassimo molto da lui, avevamo ben altre aspettative, però ora c'è poco da fare. Lo dobbiamo aspettare e vedere di inserirlo al meglio per il finale di stagione. Me lo aspettavo più decisivo e prolifico, magari non è la sua stagione. Per fortuna abbiamo una rosa che ci permette di stare tranquilli nella profondità."