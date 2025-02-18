Sentite Cassano: "Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Lo ha costretto a rimanere dietro"

La Fiorentina è caduta in casa per 2-0 contro il Como. L'ex giocatore - tra le altre - di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ne ha così parlato nel podcast Viva El Futbol, soffermandosi sulla presta...

La Fiorentina è caduta in casa per 2-0 contro il Como. L'ex giocatore - tra le altre - di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ne ha così parlato nel podcast Viva El Futbol, soffermandosi sulla prestazione di Assane Diao, attaccante dei lariani che ha aperto le marcature nel lunch match del Franchi: "Diao ha disintegrato Dodô con passo e personalità. Dodô di solito è uno che attacca e ti mette lì, lui ha detto “No, no, tu rimani dietro". È arrivato da un quarto d'ora in Italia e ha già fatto 4 gol in 7 partite. Può giocare tranquillamente in squadre come Milan, Napoli e Atalanta”.