Solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina negli scontri diretti, serve migliorare con le piccole

Il noto portale Transfermarkt ha riportato un dato interessante sugli scontri diretti tra le prime 8 delle classe in questa stagione, solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina. Infatti la Fioren...

Il noto portale Transfermarkt ha riportato un dato interessante sugli scontri diretti tra le prime 8 delle classe in questa stagione, solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina. Infatti la Fiorentina ha tenuto una media punti di 1,67 punti a partita negli scontri con le prime 7 in Serie A, meglio anche di squadre come Inter e Juventus che hanno fatto nettamente peggio quando c'è stato da incontrare i top team.

Quello che manca alla Fiorentina adesso è riuscire a fare bene e soprattutto fare punti con le piccole se si vuole puntare a fare una stagione da protagonista. La Fiorentina fino a qui è una squadra che fa bene quando a gli spazi da attaccare e può chiudersi e ripartire in contropiede, ma quando è lei chiamata a fare la partita se non riesce a graffiare la partita nei primi 20' minuti spesso va sempre più in appannamento fino al punto di farsi schiacciare e dominare da squadre di ben più bassa caratura.

Ad ammetterlo è stato anche il difensore viola Pongracic che ha dichiarato che la Fiorentina si trova più a suo agio quando la partita la devono fare gli altri mentre va in difficoltà quando si trova costretta a farla. Adesso sta a Palladino invertire la rotta, le qualità per farlo questa rosa le ha tutte.