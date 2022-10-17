Karim Benzema si appresta a vincere un pallone d'oro mai stato in discussione. Alle 20:30 la premiazione

Il fuoriclasse del Real Madrid attende solo l'ufficialità del prestigioso riconoscimento della rivista francese France Football.

La foto raffigura Lionel Messi, detentore del titolo ed iconica stella della storia del calcio. Più volte ci si è interrogati su come sarebbe potuto essere il palmares del prestigioso riconoscimento, da qualche anno affidato alla rivista francese di France Football, senza il dualismo dell'argentino e del suo storico rivale Cristiano Ronaldo.

I due fuoriclasse, rispettivamente insigniti del premio per cinque e addirittura sette volte, hanno dominato la scena a cavallo tra il 2010 ed il 2021, con le sole parentesi di Luka Modric, premiato nel 2018 e la non assegnazione dell'edizione 2020, decisione presa in merito alla pandemia da COVID-19 (sebbene a detta di molti, compresa di chi vi scrive, quell'anno la vittoria l'avrebbe meritata Robert Lewandowski).

Messi, che come Ronaldo ha imboccato una parabola lentamente discendente della sua gloriosa carriera, è dunque pronto a cedere nuovamente il testimone, questa volta ad un Madridista. La leggenda dei Blancos Karim Benzema.

L'attaccante francese, classe 87' ed al Real dal 2009, non ha di certo bisogno di presentazioni, ma come asserito in precedenza, rientra nella schiera di nomi illustri che per più di un decennio hanno dovuto chinare il capo rispetto all'iconico duo Messi-Ronaldo.

Una stagione a dir poco travolgente, la sua, condita da 44 gol tra tutte le competizioni e la vittoria di campionato e Champions League, entrambe da protagonista assoluto. Numeri incredibili, che lo hanno consacrato campione de facto ancor prima della comunicazione ufficiale (programmata per questa sera alle 20:30).

Rumorosa, sebbene purtroppo non sorprendente, la ventesima posizione occupata da Cristiano Ronaldo, addirittura ''generosa'' se si considera la modesta stagione del portoghese con la maglia del Manchester United, ma più probabilmente figlia di un debito di riconoscenza nei confronti della sua straordinaria carriera.

Presente anche uno scampolo di Serie A, grazie ai piazzamenti di Leao (14), l'ex Fiorentina Vlahovic (17) e Mike Maignan (25).

Si attende solo l'annuncio ufficiale, ma nessun dubbio sul verdetto: Karim Benzema sarà il vincitore dell'edizione 2022 del Pallone D'oro.

LUKAKU METTE LA FIORENTINA NEL MIRINO

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