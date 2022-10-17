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Lukaku mette nel mirino la Fiorentina: l'attaccante vuole tornare a tutti i costi per la trasferta di Firenze

Tornato a Milano dopo una stagione difficile a Londra, sponda Chelsea, il calciatore è pronto a tornare in campo: smaltito ormai del tutto l'infortunio rimediato ad inizio campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 18:18
Lukaku mette nel mirino la Fiorentina: l'attaccante vuole tornare a tutti i costi per la trasferta di Firenze - MILAN, ITALY - DECEMBER 21: Romelu Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring the fourth goal during the Serie A match between FC Internazionale and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on December 21, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Marco
MILAN, ITALY - DECEMBER 21: Romelu Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring the fourth goal during the Serie A match between FC Internazionale and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on December 21, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Marco
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Romelu Lukaku non vede l'ora di tornare in campo e le prossime 24 ore saranno decisive per avere la conferma della sua presenza o meno a Firenze per la sfida di sabato tra l'Inter e la Fiorentina. Il belga si sottoporrà infatti ad altri esami tra oggi e domani, che diranno se potrà tornare in gruppo. Lo riporta TMW.

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