Il Belgio elimina gli USA e poi sfotte Trump dopo il 4-1: tutta la squadra imita il suo classico balletto
Il Belgio non ha preso bene l’ingerenza di Trump nel caso analogia
Il gol della staffa. Romelu Lukaku al 93esimo ha chiuso definitivamente Usa-Belgio con il 4-1. Un gol che il 9 belga ha celebrato con una lunga esultanza polemica. Big Rom prima si è portato le mani alle orecchie per poi mimare con la mano il gesto delle chiacchiere, rivolgendosi verso le tribune dello stadio. Il centravanti del Napoli è stato poi raggiunto dai suoi compagni di squadra per un'esultanza di gruppo: nei pressi della bandierina i calciatori del Belgio si sono messi a riprodurre l'ormai celebre Trump Dance, il tipico "balletto" del presidente Usa portato nel mondo del calcio da Chris Pulisic. Oltre al danno la beffa degli sfottò per Donald e gli Usa. Lo scrive Sportmediaset