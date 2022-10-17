SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora

Con Amrabat squalificato sembrava certa la presenza di Rolando Mandragora in mezzo al campo: stando alle ultime indiscrezioni, però, ci potrebbero essere novità nel centrocampo Viola di stasera

Secondo quanto riporta Sky Sport le ultime di formazione in vista di Lecce-Fiorentina vedono Alfred Duncan favorito nel ruolo di regista al posto di Mandragora. Si ricorda che Amrabat è squalificato, e la nota emittente sportiva a centrocampo schiera Barak e Bonaventura insieme al ghanese.

ROSATI INCONTRA IL SUO PASSATO

https://www.labaroviola.com/rosati-celebra-su-instageram-il-suo-trascorso-con-la-maglia-del-lecce-in-vista-del-match-di-stasera/189266/