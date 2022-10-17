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SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora

Con Amrabat squalificato sembrava certa la presenza di Rolando Mandragora in mezzo al campo: stando alle ultime indiscrezioni, però, ci potrebbero essere novità nel centrocampo Viola di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 17:54
SKY, Duncan favorito in cabina di regia: Italiano potrebbe far rifiatare Mandragora - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riporta Sky Sport le ultime di formazione in vista di Lecce-Fiorentina vedono Alfred Duncan favorito nel ruolo di regista al posto di Mandragora. Si ricorda che Amrabat è squalificato, e la nota emittente sportiva a centrocampo schiera Barak e Bonaventura insieme al ghanese.

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