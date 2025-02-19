Bologna-Milan si recupera il 27 febbraio, la Fiorentina seguirà con attenzione la sfida, sono concorrenti

La gara rimandata per maltempo in autunno sarà recuperata il prossimo giovedì in serata alle 20.45 in uno scontro europeo

L'eliminazione del Milan di ieri sera contro gli olandesi del Feyenoord ha liberato, finalmente, lo slot per disputare il match con gli emiliani rinviato a causa del maltempo che colpì Bologna lo scorso 25 ottobre. Infatti, la partita verrà giocata il prossimo 27 febbraio alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. In questa situazione potranno giocare anche gli acquisti del mercato invernale poiché la gara non era mai cominciata in autunno. La Fiorentina è spettatrice interessata avendo le due squadre coinvolte, attaccate in classifica, in questo momento ad 1 solo punto in classifica. In attesa dei risultati di questa giornata di serie A