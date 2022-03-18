Quasi 1200 tifosi della Fiorentina in viaggio verso San Siro per la sfida contro l'Inter

Ondata viola verso un San Siro tutto esaurito per il match tra Inter e Fiorentina. Nerazzurri a caccia di riscatto, Fiorentina di conferme.

Un palcoscenico speciale, forse il più prestigioso che il panorama nazionale possa offrire. Il presupposto per una serata di grande calcio è servito su un piatto d'argento, ed anche per questo la compagine di tifo viola intende viverla da spettatrice in prima linea. Saranno infatti quasi 1200 i sostenitori in viaggio da Firenze verso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, che domani ospiterà l'attesissimo anticipo delle 18 tra Inter e Fiorentina.

Un match dal peso specifico enorme per entrambe; per l'Inter, che in caso di mancata vittoria, rischierebbe di perdere uno degli ultimi treni per la volata scudetto, avendo anche riguardo del semplice impegno del Milan a Cagliari. Ma lo sarà anche, e soprattutto, per la Fiorentina, che ormai da diverso tempo culla con legittima ambizione il sogno di un piazzamento europeo, che le consentirebbe , a dodici anni dall'ultima apparizione, di tornare a disputare una competizione internazionale.

COME ARRIVANO LA FIORENTINA?

La Fiorentina, rinvigorita dalla pesantissima vittoria casalinga contro il Bologna, giunge a San Siro con un ottimo background psico-fisico. Lo sa bene Vincenzo Italiano, a cui è affidato il compito di tenere sotto scacco un gruppo in salute, sicuro dei propri mezzi e pieno di certezze. Tutti elementi, questi, che potrebbero rischiare di allentare la concentrazione dei viola, che proprio dell'approccio al match e della tenuta mentale nell'arco dei novanta minuti, dovranno fare i loro principali punti di forza. Diversi i dubbi di formazione per mister Italiano che, eccezion fatta per la difesa, avrà a che fare con diversi ballottaggi tra centrocampo ed attacco e, probabilmente, deciderà solamente all'ultimo.

COME ARRIVA L'INTER?

Situazione sensibilmente diversa è invece quella dell'Inter di Simone Inzaghi, che al netto della prestigiosa (quanto inutile) vittoria sul leggendario prato di Anfield, attraversa indiscutibilmente il momento di maggior flessione della sua stagione. L'ormai certa defezione di Brozovic, aggiuntasi a quella di De Vrij, costringerà Inzaghi ad attingere alle seconde linee che, per usare un eufemismo, non hanno fino ad ora dato le stesse certezze degli undici titolarissimi. Nerazzurri reduci dal deludente, oltre che contestatissimo, pareggio di Torino, chiamati dunque ad una prova di maturità per dimostrare (e dimostrarsi) di essere ancora in corsa per difendere il titolo di campione d'Italia.

Una notte di grande calcio a San Siro, tra sogni europei e voglia di riscatto. Questa è Inter Fiorentina.

ODRIOZOLA: ''MIA VOLONTA' PESA, MA E' PRESTO PER IL FUTURO. MESSAGGIO A VLAHOVIC? IO PROPRIO NO''

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