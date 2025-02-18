Corriere dello Sport svela: “Vice Kean? Palladino non voleva dare dubbi a Moise riguardo la sua centralità”

Nessuna pressione data da altri competito

La speranza, di Palladino e soci, è che quella col Como possa essere stata l'ultima volta in cui è stato costretto a fare a meno di Kean (che prima di domenica aveva saltato solo un'altra sfida di campionato, a ottobre col Genoa); è più probabile però che una situazione del genere si possa ripresentare da qui a fine maggio. E in quel caso la Fiorentina dovrà fare di necessità virtù: la decisione di non aggredire a gennaio il mercato delle punte per puntare tutto su Kean è stata ponderata.

Non si è voluto instillare neanche il minimo dubbio al ragazzo riguardo la sua centralità totale, una fiducia senza limiti ripagata in campo. Nessuna pressione data da altri competitor: in questi mesi Palladino dovrà convivere con questa scelta, puntando magari - con chiari di luna diversi - anche su Maat Caprini, classe 2006, centravanti della Primavera, a oggi unica possibile altra via percorribile. Lo scrive il Corriere dello Sport.