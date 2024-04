Club Brugge miglior attacco e miglior difesa della Conference, non sarà un avversario facile per la Fiorentina

La Fiorentina affronterà i belgi del Club Bruges nelle semifinali di Conference League, squadra che ieri ha passato il turno eliminando il Paok Salonicco con un secco 3-0 tra andata e ritorno. Il Club Bruges è una squadra molto giovane con un età media inferiore ai 25 anni (24,85) ma che ha un valore della rosa di 138,70 milioni (dati Transfermarkt). Il cammino fino alle semifinali di Conference League è stato quasi perfetto, passato il girone da prima senza mai perdere e successivamente ha eliminato prima il Molde ribaltando con un 3-0 in casa la sconfitta subita in trasferta per 2-1, poi infine ha eliminato il Paok. Fin qui in Conference ha segnato 22 goal in 10 partite avendo così il miglior attacco, davanti proprio alla Fiorentina, e ne ha subiti 5 risultando dunque la miglior difesa tra le quattro semifinaliste. Il Club Bruges nel campionato Belga ha concluso la fase iniziale al 4° posto e adesso è al 3° posto nella fase decisiva per l’assegnazione del titolo e inoltre ha il miglior attacco del campionato. I giocatori da tenere d’occhio sono Skov Olsen, Igor Thiago e il 19enne Nusa. Non sarà dunque un avversario agevole per la Fiorentina che affronterà una squadra che ha nei suoi attaccanti i talenti più cristallini ma che comunque riesce ad essere solida ed organizzata in difesa, un avversario sulla carta più complicato del Basilea affrontato lo scorso anno, sicuramente per andare ad Atene servirà la miglior Fiorentina.

