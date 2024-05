Vanaken: “Vinciamo tutte le partite, non abbiamo paura della Fiorentina. Anche la fortuna è con noi”

Hans Vanaken, capitano del Club Brugge, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Stiamo giocando tanto ma quando vinci sempre non senti la fatica e non cambia nulla il nostro avversario e contro chi giochi, la Fiorentina ha tantissime qualità ma come giochiamo in questo momento non dobbiamo temere nessuno, tutto va bene e anche la fortuna è dalla nostra parte, giochiamo contro una squadra importante che lo scorso anno ha fatto la finale, abbiamo tante ambizioni, ma giocheremo in casa la prossima settimana, sarà la partita più importante della carriera. Non sottovalutiamo la Fiorentina ma non dobbiamo avere paura e lo abbiamo fatto vedere anche contro il Paok. Dobbiamo vincere sia in Conference che in campionato, ora non abbiamo nulla in mano ma vogliamo averla fra 4 settimane”

