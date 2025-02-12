Labaro Viola

Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"

Il tecnico nerazzurro manifesta tutto il suo disappunto in seguito al rigore concesso nel recupero ai belgi per un presunto fallo di Hien

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2025 22:34
Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport" -
News
Atalanta
Champions League
Gasperini
Club Brugge
Condividi

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Skydopo il ko per 2-1 contro il Club Brugge nel match valido per l’andata dei playoff di Champions League. In particolare si è soffermato sul rigore apparso inesistente che ha consegnato la vittoria ai belgi in pieno recupero:

L’Europa non è più da prendere come esempio: Evidentemente stiamo contagiando anche l’Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un’idea di falli completamente diversa. Il dramma sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non centra niente col gioco. Lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace“.

L’arbitro ha dato spiegazioni: No di sicuro, ma non è questione di motivare. Queste cose vanno motivare al gioco, sennò dopo ci si sguazza. Adesso correremo come pinguini, dopo che saltiamo come pinguini. Il regolamento ormai è distante da quello che dicono i giocatori. Il calcio sta diventando uno sport completamente diverso“.

 

 

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok