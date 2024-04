Fiorentina-Club Bruges sarà trasmessa in chiaro su tv8, poche possibilità di vedere in chiaro il ritorno

La semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge di Giovedì 2 Maggio sarà trasmessa in chiaro su Tv8 dalle ore 21:00, difficilmente però verrà trasmesso il ritorno che si giocherà a Brugge di Mercoledì e alle 18:45. Per quanto riguarda l’andata è già partita la vendita dei biglietti che ha raggiunto le 15mila vendite con l’obbiettivo di arrivare a 30mila e fare così Sold Out considerando la chiusura della Curva Ferrovia

VENDITA BIGLIETTI FIORENTINA-CLUB BRUGGE