Il Club Brugge vince contro l’Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà

Il Club Brugge, impegnato nella seconda fase del campionato belga, ha vinto oggi sul campo dell’Anversa (Antwerp), con il match che è terminato sul punteggio di 1-2, per i padroni di casa ha segnato Balikwisha su rigore, mentre per i neroblù decisiva la rete di Olsen, aveva aperto le marcature un autogol di Alderweireld che aveva portato in vantaggio gli ospiti.

Il Club Brugge aveva giocato giovedì sera a Firenze contro la Fiorentina per la semifinale di andata di Conference League, rispetto a quella partita, la squadra belga oggi ha schierato dal primo minuto solo 4 giocatori che erano partiti titolari al Franchi: i difensori Meijer e Mechele, il centrocampista Vanaken (che ha segnato su rigore il gol dell’1-1 a Firenze) e l’attaccante Thiago (autore del momentaneo 2-2 contro i viola).

Nel finale di primo tempo, il Brugge è stato costretto a sostituire il terzino Meijer per infortunio (ancora non sono noti i tempi di recupero), lasciando così spazio a Sabbe (titolare al Franchi). Nel secondo tempo sono poi entrati Skoras (che era partito dal primo minuto contro la Fiorentina) e Nielsen (che era subentrato anche a Firenze). Hayen, l’allenatore del Brugge, ha quindi effettuato molti cambi rispetto all’andata di Conference League, schierando anche un portiere diverso, visto che oggi ha giocato Mignolet tra i pali (migliore in campo secondo le statistiche), mentre al Franchi era Jackers l’estremo difensore.

In vista della partita di ritorno, che si giocherà mercoledì alle ore 18:45 allo Stadio Jan Breydel, il tecnico belga ha fatto riposare anche il suo numero 9 Ferran Jutglà.

