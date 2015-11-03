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Notizie Jutgla Fiorentina
Il Club Brugge vince contro l'Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà
05 maggio 2024 19:51
Jutglà lancia la sfida: "La Fiorentina è una squadra tosta, ma dobbiamo batterli. Vogliamo la finale"
19 aprile 2024 15:30
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2024
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Sett. 16
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