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Notizie Jutgla Fiorentina

Il Club Brugge vince contro l'Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà

05 maggio 2024 19:51

Jutglà lancia la sfida: "La Fiorentina è una squadra tosta, ma dobbiamo batterli. Vogliamo la finale"

19 aprile 2024 15:30

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