Jutglà lancia la sfida: “La Fiorentina è una squadra tosta, ma dobbiamo batterli. Vogliamo la finale”

L’attaccante del Club Brugge Ferran Jutglà, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo la vittoria contro il Paok a Salonicco. Ieri autore di una doppietta si è espresso anche sulla prossima avversaria, la Fiorentina: “Sono felice ed emozionato per la qualificazione alla semifinale di Conference League, ma ora desidero ottenere di più. Giochiamo con carattere e personalità ogni partita. Sarebbe bellissimo tornare in Grecia per la finale. La Fiorentina però è un avversario tosto e dovremo lottare duramente perché non sarà affatto facile. Vogliamo festeggiare qualcosa con i nostri tifosi a fine stagione e per farlo dobbiamo battere la Fiorentina. Siamo emozionati, da domani ci concentreremo sulle semifinali”.

