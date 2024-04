Il recupero di Atalanta-Fiorentina diventa un caso: impossibile giocarla prima del 22 maggio

Con il passaggio del turno ottenuto sia della Fiorentina che dell’Atalanta nelle competizioni europee, continua a slittare il recupero di della 29esima giornata di campionato, rinviata a causa del malore fatale che ha colpito Joe Barone lo scorso 17 marzo. Lo scenario si fa sempre più complicato, visto che il campionato sta ormai giungendo al termine, con entrambe le squadre che sono però ancora in corsa su tre fronti.

Se da una parte una delle due abbandonerà una competizione dopo il ritorno della semifinale di Coppa Italia (Fiorentina avanti 1 a 0 in virtù della sfida di Firenze), è anche vero che la prima data disponibile potrebbe diventare il lontano 22 maggio, qualche giorno prima della conclusione della Serie A. Tuttavia, anche qui il condizionale è d’obbligo, visto che in quel giorno è in programma la finale di Europa League a Dublino, che l’Atalanta potrebbe raggiungere (semifinale contro il Marsiglia). In tal caso, la prima data disponibile diventerebbe il 29 maggio, che però è il giorno in cui si disputerà la finale di Conference League, appuntamento al quale la Fiorentina non vorrà mancare. Pertanto, potrebbe concretizzarsi un recupero a campionato ormai ampiamente terminato, soprattutto se entrambe le compagini dovessero arrivare in fondo alle competizioni europee (1-2 giugno le date ipotizzabili al verificarsi di tale situazione).

Tutto ciò rischia di condizionare un finale di stagione molto caotico e, allo stesso tempo, decisivo sia per la Fiorentina che per l’Atalanta, ma anche per tutte le altre squadre in corsa per un piazzamento europeo. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

