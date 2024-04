Tentato furto in casa di un giocatore della Fiorentina durante la partita con il Viktoria Plzen

Un calciatore della Fiorentina, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato oggetto di un tentato furto in casa durante l’incontro tra la Fiorentina e il Viktoria Plzen di ieri sera. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. I ladri, due uomini a volto coperto, visto che il titolare era certamente allo stadio, sono entrati in casa rompendo la porta-finestra. Ma l’arrivo di un vicino ha mandato in fumo i loro piani. Non è stato rubato nulla. Ora le telecamere di videosorveglianza potrebbero portare a individuare più indizi. Lo scrive Gonews

BURDISSO VERSO LA ROMA