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Notizie Hayen Fiorentina

Hayen: "La Fiorentina ha meritato. Rigore? Decisivo. Penso che ci sia stato un contatto"

09 maggio 2024 09:43

Hayen (all. Brugge): "Sono fiducioso per domani. Dovremo fare almeno due gol"

07 maggio 2024 14:30

Il Club Brugge vince contro l'Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà

05 maggio 2024 19:51

Hayen incredulo: "Onyedika non si era accorto di essere stato ammonito poco prima"

03 maggio 2024 00:15

Hayen (all.Club Brugge): "Siamo concentrati, vedo la fame giusta per affrontare i viola"

29 aprile 2024 22:48

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Sett. 19 Sett. 18