Hayen incredulo: “Onyedika non si era accorto di essere stato ammonito poco prima”

L’allenatore del Club Brugge Nicky Hayen è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta per 3 a 2 contro la Fiorentina arrivata soltanto nel recupero. Queste le sue parole:

Un commento sul match.

“Subire un gol del genere negli ultimi minuti ovviamente è pesante, però abbiamo fatto abbastanza bene, pur non potendo andare al massimo”.

Come mai non avete saputo fare il vostro gioco.

“Guardate con che intensità hanno iniziato, non potevamo fare niente… Certe cose le abbiamo dette prima della partita, tra cui i tiri da lontano di Sottil. Ce l’eravamo detti… Poi quando siamo rimasti in dieci è stato tutto più facile”.

Onyedika è stato poco brillante.

“Non sapeva di essere stato ammonito due minuti prima, si vede anche dalla reazione… L’avesse saputo, non avrebbe fatto quella scivolata da dietro. Non vogliamo regalare niente a nessuno”.

Ora farà turnover con l’Anversa?

“No, nessuna rotazione. Vediamo domani come staranno i giocatori”.

Perché avete lasciato scoperto il fianco alla Fiorentina?

“Per noi dopo il gol è stato più difficile trovare il giusto equilibrio, anche perché eravamo troppo statici. Non abbiamo fatto abbastanza… Il gol del 2-2 è un esempio di come possiamo colpirli”.

Cercherete la profondità diretta anche al ritorno?

“Vogliamo fare male alla Fiorentina in più modi, sappiamo farlo, l’abbiamo mostrato nelle nostre ultime partite”. Lo riporta TMW.

