Conference, la semifinale Fiorentina-Club Brugge sarà il 2 maggio, il ritorno l’8 maggio a Bruges

La Fiorentina conquista il passaggio al prossimo turno di Conference League dopo aver battuto il Viktoria Plzen, finisce 2-0 la gara del Franchi con le reti firmate da Nico Gonzalez e da Biraghi. I viola incontreranno il Club Brugge in semifinale, poiché la squadra belga ha ottenuto il ticket per la prossima fase dopo aver battuto il PAOK. Le date del doppio scontro valido per la semifinale? Fiorentina-Club Brugge sarà il 2 maggio, mentre il ritorno si giocherà a Bruges l’8 maggio, di mercoledi e non di giovedi perchè è festa nel paese belga.

LA FIORENTINA VOLA IN SEMIFINALE DI CONFERENCE. DECISIVI I GOL DI NICO E BIRAGHI AI TEMPI SUPPLEMENTARI