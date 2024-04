Cools, leggenda Club Brugge: “La Fiorentina non è il PAOK e noi non siamo bravi a ripiegare in difesa”

L’ex stella del Club Brugge, Julien Cools, ha parlato del prossimo impegno di Conference League, dove la squadra belga incontrerà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le parole del fu centrocampista:

“Il PAOK, non è stato niente di che sia all’andata che al ritorno, ma attenzione: la Fiorentina non è il PAOK. L’ho vista giocare contro il Genk in questa stagione, ed il loro livello è alto. Stimo le possibilità: è un 40/60. Gli italiani sono i miei preferiti, ma spero che il Club Brugge abbia la meglio nei due scontri. Inoltre penso ancora che Hans Vanaken (centrocampista nerazzurro, ndr.) sia fantastico. La sua visione del gioco, la facilità con cui esce dalle situazioni, la calma che irradia.., Non so chi altro se non lui potrebbe dare alla partita una direzione del genere. A Firenze il Club Brugge deve fare la sua partita, perché non è molto brava a ripiegare. In difesa non siamo come gli italiani”.

