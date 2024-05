Sono 27.516 i biglietti staccati per la semifinale di Conference League tra Fiorentina-Club Brugge

Questo il dato ufficiale sui biglietti staccati per la semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge. La chiusura della Curva Ferrovia, unita a un giovedì sera decisamente grigio e freddo a Firenze, ha inciso notevolmente sul pubblico, che non è quello delle grandi occasioni. Ciononostante, ben 27.516 persone hanno deciso di acquistare un biglietto per un appuntamento europeo imperdibile, con il totale degli incassi che si aggira intorno ai 730 mila euro. Tuttavia, è doveroso ricordare che questo dato non riguarda le presenze: il già citato meteo e il traffico fiorentino hanno infatti portato a numerose rinunce sugli spalti.

