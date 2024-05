Tifoso del Club Brugge malmenato dai suoi stessi hooligan, finisce in ospedale con naso e orbita oculare rotti

Giovedì sera, in occasione di Fiorentina-Club Brugge, partita di andata delle semifinali di Conference League, un tifoso ospite, che come altri supporters belgi, aveva comprato un biglietto per un settore dedicato ai sostenitori di casa (molto probabilmente in Maratona Laterale ndr), è stato malmenato dagli hooligan della sua stessa squadra.

L’uomo dice che insieme ad una cinquantina di altri tifosi del Club Brugge, nonostante il settore ospiti del Franchi fosse esaurito, ha comprato il biglietto per il match di Firenze. Per entrare senza problemi allo stadio ha acquistato una sciarpa della Fiorentina, con i colori del club toscano, viola e bianco. “Tutto è andato liscio, senza incidenti, ma al 20° minuto di gara gli steward che lavoravano allo stadio Artemio Franchi, ci hanno spostato nel settore ospiti dove erano presenti gli altri sostenitori del Club Brugge. Avevo ancora addosso la sciarpa della Fiorentina e per questo gli hooligan mi hanno picchiato”, testimonia. “Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza e ora ho l’orbita oculare e il naso rotti“.

La società del Club Brugge ancora non ha commentato l’accaduto. Neanche i club dei tifosi organizzati hanno rilasciato dichiarazioni. Ier i l’uomo stava tornando in macchina da Firenze al Belgio. Il tifoso del Club Brugge oggi andrà alla stazione di polizia e sporgerà denuncia contro gli hooligan. “Anche se tifano per la mia stessa squadra, la violenza non è davvero consentita”. La vittima sa chi sono gli aggressori che hanno già una notorietà nel club. Lo riporta Het Laatste Nieuws.

