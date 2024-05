I convocati per Hellas Verona-Fiorentina: Sottil unico assente, ci sono anche Fortini e Caprini

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per la trasferta del “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, squadra che si trova in piena corsa salvezza e che ha bisogno di fare punti. Italiano ha potuto convocare praticamente tutti, eccezion fatta per lo sfortunato Sottil, che si è rotto la clavicola nel match contro il Club Brugge. Al suo posto, l’allenatore della Fiorentina ha deciso di portare con sé due giovani della primavera: si tratta di Caprini, già presente contro la Salernitana, e di Fortini, alla prima convocazione con i grandi. Molto probabilmente, domani Italiano farà un ampio turnover, in vista della semifinale di ritorno di Conference League in Belgio.

