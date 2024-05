Simeone: “A Udine ho dormito nella stanza in cui ho visto per l’ultima volta Davide, era lì con me”

Giovanni Simeone, nell’omaggio di DAZN al terzo scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, racconta un momento speciale relativa all’ultima tappa del campionato 2022/2023, quando i partenopei ottennero il titolo di Campioni d’Italia a Udine. L’attaccante ex Fiorentina, avendo soggiornato presso lo stesso albergo in cui Davide Astori ci lasciò nel 2018, ha voluto ricordare così il capitano: “Siamo andati a dormire nell’albergo di Davide. L’ultimo giorno in cui lo vidi, era nella stanza nella quale ho dormito. Quando vidi l’albergo, la stanza e quel corridoio in fondo a sinistra e sapere che lo vidi lì per l’ultima volta, capii che sarebbe stata una giornata speciale. Così è stato”.

