Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, il loro pronostico: “La Fiorentina perderà contro il Verona”

Vigilia di campionato per la Fiorentina, che domani alle ore 15 sarà di scena a Verona per la partita contro l’Hellas. Nel loro programma radiofonico di Radio Deejay, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, hanno fatto i loro immancabili pronostici per la giornata di serie A, non poteva mancare anche quello su Verona-Fiorentina, entrambi concordi: “Il Verona vincerà contro la Fiorentina”.

