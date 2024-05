La Fiorentina vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Grecia per la finale: nessun rischio di infiltrati

In occasione della finale di UEFA Conference League tra Olympiakos e Fiorentina, che si disputerà il 29 maggio ad Atene, molti tifosi della squadra biancorossa stanno provando a comprare un biglietto tra quelli dedicati ai tifosi viola. Questo perché lo stadio (che sarà quello dell’Aek Atene, altra squadra della capitale greca) sarà verosimilmente riempito per tre quarti dai supporters dell’Olympiakos, e la richiesta da parte dei sostenitori greci è molto alta. Però per poter acquistare un tagliando tra quelli disposti nel settore dedicato a chi arriva da Firenze, serve la tessera Inviola Gold o Premium. Molti residenti in Grecia hanno ottenuto la Viola Card, ma non sono riusciti a comprare il biglietto per la finale perché la società viola ha vietato l’acquisto dei tagliandi ai nati e/o residenti in Grecia e Cipro. Così facendo non ci sarà nessun rischio di tifosi biancorossi infiltrati nel settore dedicato ai supporters della Fiorentina.

RISCHIO SCONTRI ATENE