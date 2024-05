Giorgetti: “La Fiorentina non può giocare 57 partite con soli 3 difensori centrali. Perdono lucidità”

Angelo Giorgetti, firma storica de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno dei difensori della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non si possono giocare 57 partite stagionali con solo 3 difensori centrali in rosa, questo fa perdere lucidità ai difensori che poi possono fare errori che derivano dalla stanchezza. Per giocare bisogna essere sempre al 100% e giocando sempre non lo sei e non hai nemmeno un ricambio. La Fiorentina gioca ogni 3 giorni e praticamente sempre con gli stessi difensori che hanno tanti compiti e che non possono sbagliare mai. Fino a gennaio c’era Mina ma era come non averlo perchè non ha giocato praticamente mai, Comuzzo magari a Verona potrebbe essere una possibilità. Ranieri contro il Brugge ha sbagliato e va detto, questo però non toglie il fatto che è uno dei giocatori che quest’anno ha fatto meglio, è una delle grandi note positive della Fiorentina. Terracciano giovedi non è stato reattivo, il tiro era angolato ma da quella posizione la conclusione era prevedibile, in questo momento Terracciano non sta passando un grande periodo di forma, Christensen è stata una scommessa, lui partecipa molto al gioco, è stato sottoposto ad un super uso, ci voleva maggiore accortezza in sede di mercato”

IL PRONOSTICO DI CARESSA E ZAZZARONI