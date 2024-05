Bocci: “Italiano ha migliorato la Fiorentina, ma per la Champions ci vuole anche altro”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del futuro di Italiano, dando un suo giudizio sull’operato del tecnico siciliano: “Italiano ha preso una squadra che lottava per non retrocedere, va ricordato, ha portato la Fiorentina a grandi traguardi e a volte è andato anche oltre i suoi limiti perché tranne Nico nessuno sa fare la differenza, il suo percorso è ottimo. Lascia la squadra in Europa con una nuova mentalità, ha commesso i suoi sbagli ma è normale, credo che lo rimpiangeremo. Avrei continuato con lui perché aveva capito cosa serviva per crescere, l’ha migliorata sotto tutti i punti di vista, ma sapeva che cosa serviva per arrivare in Champions. L’unica cosa che gli dico è di essere meno permaloso perché se perdi le critiche sono normali, a Firenze come da tutte le parti.”