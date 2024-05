Corriere dello Sport: “Gasperini in pole per la panchina del Napoli, Italiano non è la prima scelta”

Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il numero uno della squadra partenopea sta gestendo l’affaire in assoluta segretezza insieme con il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa che l’incarico diventi anche ufficiale. Fatto sta che la successione è in piena evoluzione, con un ordine gerarchico che al momento sembra piuttosto definito nonostante tutto scorra in maniera incessante per valutazioni e riflessioni interne. Dicevamo: il Gasp è un vecchio pallino, un’antica passione di Adl; e poi ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sempre lì, nell’elenco di un futuro da costruire. Tre uomini e una variabile, a sorpresa, indomabile e incontrollabile fino a che non diventerà un capitolo definitivamente chiuso: Antonio Conte, certo. Che resta defilato, sullo sfondo, come un’ombra ma comunque presente. Libero da impegni in questo momento.

Insomma, un tris d’assi più il quarto nella manica, con una situazione ancora però tutta da definire. Sia Gasperini che Italiano, infatti, sono nella fase clou delle loro stagioni, entrambi in corsa per conquistare un titolo europeo. E va da sé che in questa situazione, in queste condizioni, affrontare il futuro è decisamente più complesso, per cui ci sarà ancora da aspettare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

