Allegri esonerato dalla Juventus: “Il padre tempo” di Adani ha avuto finalmente la sua vittoria

Come è stato riportato, Massimiliano Allegri non è più il tecnico della Juve, infatti il livornese è stato sollevato dall’incarico dopo la reazione avuta mercoledì sera al termine della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco che subito dopo sono iniziate le storie instagram ed i saluti per l’ormai ex allenatore juventino, tra i primi Lele Adani, che sul suo profilo, ha lasciato una storia in cui è ritratto nello studio dell’amico Simone Fugazzotto con in mano una tela in cui viene raffigurata una scimmia davanti ad un orologio. Il simbolo riprende il famoso mantra inventato dall’opinionista: “Padre tempo opera in silenzio” secondo il quale, alla fine tutti i nodi vengono al pettine proprio verso lo stesso Allegri con cui non ha mai avuto un buon rapporto. Ecco, che allora la frase si è compiuta….