Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni”

L’allenatore del Verona Marco Baroni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match con la Fiorentina, presentando la gara con i toscani: “Serve avere la serenità di giocare questa gara sapendo di dover dare tutto, importante giocare la gara nel nostro stadio che saprà darci una carica importante”.

Le condizioni di Suslov e Duda?: “E’ un campionato estenuante e duro per tutti, comunque sono recuperati entrambi, abbiamo fatto un bel lavoro in settimana, sono due giocatori recuperati che ci daranno una mano importante. Vinagre al posto di Cabal? Ha lavorato bene, avrà una chance importante, lì a sinistra ha avuto un compagno che ha fatto bene, ma ci ha sempre dato un contributo importante quando è entrato, per me è un titolare”.

La partita della Fiorentina in Europa può condizionare i viola?: “No, la Fiorentina ha costruito una rosa anche per gestire queste tipologie di difficoltà, non possiamo e non dobbiamo sbagliare la nostra prestazione. Il mio rapporto con Italiano? L’ho conosciuto da giovane e già allora aveva una grande cultura del lavoro, sono contento stia facendo bene e penso possa togliersi delle grandi soddisfazioni. Ha forza, coraggio, esprime un calcio moderno, offensivo, di mobilità”.

Lo riporta Gianluca Di Marzio