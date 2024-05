Per Italiano difendersi non è un’opzione, a Bruges con 4 punte per raggiungere la finale

Due risultati su tre a disposizione per la Fiorentina, in lizza per centrare la seconda qualificazione consecutiva alla finale di Conference League. I viola, allo “Jan Breydel Stadium” di Bruges, dovranno difendere il 3-2 dell’andata, acciuffato in pieno recupero grazie al guizzo di Nzola, gettato nella mischia da pochi minuti. Proprio le difficoltà incontrate nel primo dei due confronti impongono di mantenere particolarmente alta la guardia, senza contare che il Club Brugge – in lizza per conquistare il titolo nazionale – davanti al pubblico di casa è reduce da sei vittorie consecutive nella varie competizioni a cui partecipa, nelle quali ha realizzato diciassette reti subendone appena due. Chi passerà il turno affronterà la vincente dell’altra sfida tra il sorprendente Olympiakos e l’Aston Villa, crollato in casa 4-2 in gara 1 e pertanto obbligato alla rimonta in Grecia. L’atto conclusivo, peraltro, sarà proprio in terra ellenica, con la finale programmata per domenica 29 maggio ad Atene.

Per questa sfida di ritorno, i belgi dovranno rinunciare a Meijer (il quale ha concluso anzitempo la stagione) ed allo squalificato Onyedika, sebbene permangano dubbi sulle condizioni di Jackers, che tra i pali potrebbe essere avvicendato dall’esperto Mignolet. In ripresa invece Skov Olsen, che punta ad una maglia da titolare scalzando Skoras nel tridente con Jutglà (in vantaggio su Nusa) e Thiago. A centrocampo si sistemeranno capitan Vanaken con Vetlesen ed Odoi, mentre in difesa De Cuyper rileverà Meijer sul settore mancino, con Sabbe dalla parte opposta, più Mechele e Joel Ordóñez al centro.

Per Italiano il grande dubbio della vigilia è costituito dalle condizioni di Bonaventura, regolarmente nell’elenco dei convocati ma resta da verificare quale sia la sua effettiva tenuta: si tiene pertanto pronto Arthur per affiancare Mandragora sulla linea mediana. In avanti, peso dell’attacco sarà sulle spalle di Belotti che verrà supportato sulla trequarti da Beltran in posizione centrale, con Kouame – favorito su Ikoné – e Nico Gonzalez come esterni offensivi. Nella difesa davanti a Terracciano, Dodô – in vantaggio nella volata con Kayode – si sistemerà a destra con capitan Biraghi sul versante opposto, mentre la coppia centrale sarà formata da Milenković e Martínez Quarta, preferiti a Ranieri.

Probabili Formazioni

Club Brugge (3-5-2): Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper, Vetlesen, Vanaken, Odoi, Skov Olsen, Thiago, Jutglà. All. Hayen

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Nico Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti. All. Italiano

Fonte today.it

