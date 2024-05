Belotti: “Contento per il gol e per Nzola. In questa competizione abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”

Andrea Belotti ha parlato sui canali ufficiali viola nel post partita di Fiorentina-Club Brugge. Le parole dell’attaccante:

“Tante situazioni, un po’ di sfortuna e anche un po’ di demerito nostro. Oggi abbiamo avuto tante occasioni per allargare il risultato. Ci prendiamo questa vittoria importantissima in casa, là sarà una battaglia e ci faremo trovare pronti. Sapevamo che in casa ci sarebbe stato l’aiuto dei tifosi, quello ti dà quella forza in più di andare oltre, buttare il cuore oltre l’ostacolo. E’ merito di tutti se siamo riusciti a vincere questa partita, perché noi ci abbiamo creduto ma ci ha creduto anche la gente sugli spalti. Ero contentissimo per aver fatto gol, perché so che la gente si aspetta questo da me. I miei compagni mi mettono in condizioni di farlo e quando la butto dentro è gratificante, sia per me che per i miei compagni. Son contentissimo di aver dato il mio contributo, come son contento che sia riuscito a segnare anche Nzola che è riuscito a segnare e permetterci di vincere oggi. In una competizione così penso ci sia l’aiuto di tutti, e penso che lo spirito che si è visto sia in partita e soprattutto al gol finale sia il simbolo di questa squadra. Ora recuperiamo l’energia per il Verona, avremo una partita difficile domenica, vogliamo far bene. Dopo il Verona penseremo al Bruges”.

PAGELLE FIORENTINA: NZOLA GOL, DISASTRO RANIERI, SOTTIL STRARIPANTE, BELTRAN INESISTENTE