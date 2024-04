Il Club Brugge sta benissimo, rifila un 4-0 al Genk e raggiunge le 6 vittorie di fila in tutte le competizioni

Grande momento di forma per il Club Brugge, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, che ieri ha rifilato un netto 4-0 al Genk, avversario della stessa Fiorentina ai gironi di Conference, e ha raggiunto le 6 vittorie di fila in tutte le competizioni. Nelle ultime 6 partite il club Belga ha segnato 15 goal e ne ha subiti soltanto 2, ma in generale la i nerazzuri sembrano essere arrivati in questo finale di stagione con tanta benzina nelle gambe e una forma fisica smagliante. Se vogliamo trovare in lato positivo della situazione è che in Belgio il campionato adesso è nella fase della poule scudetto in cui si affrontano soltanto le prime della classe e ogni partita può essere decisiva, questo ovviamente porta via tante energie e distoglie un po’ l’attenzione dalla Conference League.

ITALIANO VOLEVA SCAMACCA ALLA FIORENTINA