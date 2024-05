Orlando: “Italiano non è accostato alle grandi per la difesa. La Fiorentina ieri prende un gol assurdo”

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e si è soffermato anche sulla vittoria di ieri della Fiorentina sul Club Brugge. Ecco le sue parole:

Fiorentina, che fatica contro il Brugge:

“E’ vero, stessi errori, prendi un gol assurdo ma è un errore dei giocatori in questo caso. Italiano ha i suoi limiti, non viene accostato alle grandi perché non ha ancora aggiustato la difesa, ma rischia di andare in finale”.

