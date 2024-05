Il Benfica di Rui Costa punta Palladino per la panchina. TMW scrive: “C’è stato un incontro nei giorni scorsi”

Il Benfica punta su Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è in scadenza a giugno 2024 e cambierà squadra e, al netto delle tante proposte che gli sono piovute dalla Serie A, potrebbe esserci una pista estera. I portoghesi, negli scorsi giorni, hanno avuto un incontro con l’allenatore per capire quale è la situazione. Ovviamente un trasferimento in Portogallo non sarebbe considerato come un salto all’indietro, bensì uno scalino verso un miglioramento per le big d’Europa. Palladino nelle ultime settimane ha avuto altri contatti – Fiorentina e Bologna tra le tante – con l’idea che non è ancora maturata. Dunque non è da escludere un possibile cambio di nazione.

Quello che è certo è che Palladino saluterà il Monza a giugno. I brianzoli quindi cambieranno tecnico, mentre rimarrà da capire cosa succederà alla dirigenza, con Galliani che potrebbe lasciare in caso dovesse arrivare una nuova proprietà. Lo scrive TMW.

