Ricordate Oliver? Buffon disse che aveva un bidone dell’immondizia al posto del cuore. Arbitra la Fiorentina

Fiorentina-Club Brugge sarà arbitrata da l’Inglese Oliver, arbitro esperto che ha arbitrato sia in Champions che in Europa League negli anni. Le sue partite più importanti sono la Finale di Supercoppa UEFA del 2022 e la finale di FA Cup del 2018, ma in Italia ce lo ricordiamo soprattutto per essere l’arbitro che al 90′ di Real Madrid-Juventus con i bianconeri in vantaggio per 3-0 fischiò un rigore al Real e successivamente mandò Buffon sotto la doccia per proteste, Cr7 poi realizzò il rigore e la Juventus fu eliminata dalla competizione. Celebre fu il post partita in cui Buffon disse che Oliver aveva un bidone dell’immondizia al posto del cuore e che se non aveva la sensibilità di non fischiare un rigore contro i bianconeri doveva stare sugli spalti con patatine e fruttini.

GILARDINO SALVA IL GENOA