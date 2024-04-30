Ceulemans sicuro: "Fiorentina normale squadra di metà classifica, ma sarebbe un errore sottovalutarla"

La leggenda del Club Brugge commenta così il prossimo impegno dei fiamminghi in Conference League, dove troveranno la Fiorentina

La leggenda del Club Brugge, Jan Ceulemans, ha parlato del prossimo impegno dei fiamminghi in Conference League, dove incontreranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'ex centrocampista ha analizzato la partita: "Con le prime partite degli spareggi, tutto è possibile", riferendosi alla prestazione dei viola contro il Genk, aggiungendo poi: "La Fiorentina in questo momento è una normale squadra di metà classifica, ma sottovalutare una squadra italiana sarebbe molto sbagliato. Penso che le possibilità siano pari".

SONO 23 MILA I TAGLIANDI STACCATI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE A DUE GIORNI DALLA SFIDA DEL “FRANCHI”

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