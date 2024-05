Martinez Quarta: “Potevamo evitare il secondo gol, dobbiamo svegliarci dietro. La vittoria va ai tifosi”

Lucas Martinez Quarta ha parlato sui canali ufficiali viola nel post partita di Fiorentina-Club Brugge. Le parole del difensore argentino:

“Una gioia immensa, dovevamo vincere e potevamo evitare il loro secondo gol. Ora dobbiamo andare lì e fare una grande partita. Questo risultato è per i tifosi che ci spingono nei 90 minuti, questa vittoria è per loro. Mi auguro di raggiungere un’altra finale. Sapevamo che prendere il secondo gol poteva accadere, ma non capiterà mai più. Dobbiamo essere svegli dietro e non possiamo prendere quel gol in Europa, perché non è mai facile recuperare. Ma alla fine abbiamo vinto. Dobbiamo continuare così, sappiamo che queste partite sono difficili, quindi ora dobbiamo partire forte e approcciare bene la gara. Loro hanno attaccanti forti, penso che li abbiamo gestiti bene fino al secondo gol. Ora dobbiamo pensare al Verona che è molto importante”.

