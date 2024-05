Bucchioni: “Colpa di Italiano anche se in due non si posizionano per difendere? Lo rimpiangeremo”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla vittoria della Fiorentina nell’andata della semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Queste le sue parole:

“Io parto dal risultato, l’unica italiana che ha vinto ieri è stata la Fiorentina con un avversario che nel ranking è davanti alla Fiorentina stessa. Dimostrato orgoglio, attaccamento e voglia di andare a prendersi una finale con anche un bel gioco a tratti. Poi c’è il rovescio della medaglia con i soliti, anche ex giocatori eh, che danno colpa ad Italiano se due giocatori non si mettono nella giusta posizione per difendere. Ieri Italiano ha programmato una squadra come doveva fare mettendo tanta tecnica ed ha azzeccato la mossa decisiva con Nzola. Ora vai là con un vantaggio e loro ti dovranno attaccare ed al ritorno Italiano presenterà una squadra più fisica ma, adesso, per la vittoria vogliamo godere o no? Secondo me sì.”

L’ANALISI DELL’EX ARBITRO SULL’EPISODIO DA MOVIOLA IN FIORENTINA-CLUB BRUGGE