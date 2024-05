Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: “Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto”

Con il risultato sull’1-0 per la Fiorentina (firmato Sottil), l’arbitro inglese Michael Oliver viene richiamato dal VAR all’On Field Review per valutare un intervento con il braccio di Cristiano Biraghi all’interno dell’area di rigore, e dopo una breve revisione assegna il penalty (che sarà trasformato da Vanaken per l’1-1). Queste le parole dell’ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, sull’episodio da moviola:

“Un fallo molto netto, evidente, che Oliver avrebbe potuto ravvisare anche direttamente in campo. Sebbene il pallone schizzi da distanza ravvicinata, il braccio è infatti davvero troppo largo e troppo alto, e impedisce al pallone di passare. Rigore corretto.” Lo riporta GianlucaDiMarzio.com

