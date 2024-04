Il presidente Commisso potrebbe essere a Firenze già da domani, vuole stare vicino alla sua Fiorentina

Secondo quanto riporta La Nazione, Rocco Commisso potrebbe essere a Firenze già da domani. Il presidente vuole stare vicino alla squadra nel momento decisivo della stagione. Come vi abbiamo anticipato già ieri, al termine della partita contro il Sassuolo, il patron viola si è complimentato con Barak, Sottil, Nico Gonzalez e Martinez Quarta per i gol realizzati, promettendo che avrebbe fatto di tutto per esserci al prossimo impegno di Conference contro il Club Brugge. Sarà presente anche Osvaldo, ospite anche in Fiorentina-Sassuolo.

CORRIERE FIORENTINO: “É INCREDIBILE MA LA FIORENTINA È ANCORA LÌ, L’EUROPA LEAGUE RESTA UNA POSSIBILITÀ”